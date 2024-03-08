В Росси наплевали на своих спортсменов и обвинили их в травмах на Спартакиаде

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила участниц гонки с массовым стартом на Спартакиаде для учащихся в завале, который привел к их серьезным травмам. Функционерка не увидела никаких нарушений со стороны организаторов и назвала обыденной ситуацию с госпитализацией некоторых девушек.

Об этом Вяльбе заявила в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетах отметила, что причиной инцидента стала не разбитая трасса и пренебрежение мерами безопасности, а уровень готовности юных спортсменок.

"Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий. Девять человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломал запястья. Не нахожусь в больнице, поэтому не могу сказать точное количество пострадавши", – сказала Вяльбе.

Ранее она призвала к бойкоту Олимпиады-2024 со словами ""горе – это когда мать теряет своего сына", забыв о том, что поддерживает убийства людей на войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Вяльбе заявила, что на Западе с завистью смотрят на Спартакиаду в России, за что была едко высмеяна норвежским журналистом.

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