'Даже если бы сильно хотели': в Норвегии высмеяли чемпионку ОИ из РФ после слов о 'зависити к россиянам'

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт красиво умыл президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе после ее слов о зависити иностранцев к РФ и ее соревнованиям. Спортивный комментатор назвал это высказывание приспешницы диктаторского режима Владимира Путина "плохой шуткой".

Об этом Сальтведт заявил в разговоре с корреспондентом портала Sport24, комментируя слова трехкратной олимпийской чемпионки. Сотрудник NRK отметил, что весь пафос Вяльбе о высочайшем уровне спортивных турниров в России и якобы интересу к ним со стороны западных стран не соответствует действительности, так как следить за турнирами просто нет никакой возможности.

"Иностранцы смотрят и завидуют российским соревнованиям? Это похоже на плохую шутку госпожи Вяльбе. Я уверен, она не верит даже ни единому своему слову. Наоборот, ей как можно скорее хотелось бы вернуть себя и своих спортсменов на международные соревнования. К сожалению, сейчас это сделалось невозможным, а ее слова похожи лишь на печальное отчаяние. Мы, иностранцы, не смогли бы смотреть российские соревнования, даже если бы сильно этого хотели. К сожалению, госпожа Вяльбе, никто не хочет их транслировать", – сказал Вальтведт.

Ранее олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков отметился лицемерным высказыванием о том, что россияне "относятся ко всем с огромной любовью" и "любят жизнь".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пожаловалась на то, что ей надо выиграть за год все соревнования в России, чтобы компенсировать всего лишь одну победу на этапе Бриллиантовой лиги.

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