'Угробили детей!' В России гонка Спартакиады завершилась массовым завалом и госпитализациями. Видео

Массовым завалом завершилась гонка зимней Спартакиаде учащихся, которая в эти дни проходит в российском Сочи. 14 лыжниц в возрасте 17-18 лет не закончили дистанцию, некоторые спортсменки получили травмы и были госпитализированы, что вызвало гневную реакцию у родственников атлеток.

Об этом информирует портал Sport24. В больницу попали девять человек. Предварительно, у двух лыжниц переломы рук, еще семь получили сильные ушибы. Несколько человек обратились к врачам самостоятельно. На видео, которое опубликовали в сети, видно, что сами соревнования проходили в ужасных погодных условиях.

При этом спортсменки и их родственники жаловались на неготовность трассы. "У меня пострадала дочь, сейчас едем на МРТ. Трасса просто дер*мо! Она растаяла, там рыхлый снег, а перед соревнованиями еще прошли ратраком. Из снега получился лед! Кому пришла идея проводить там гонку среди детей? У меня просто не укладывается в голове. Просто угробили детей! Одна девочка приехала на финиш с окровавленной головой, кровь каплями текла по лбу. Кого‑то на носилках уносили. Требую наказать всех!" – сказала мама одной из лыжниц.

"Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет. Сейчас девочки в больнице", – прокомментировала ситуацию президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Вяльбе заявила, что на Западе с завистью смотрят на Спартакиаду в России, за что была едко высмеяна норвежским журналистом.

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