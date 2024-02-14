'Они нам завидуют': чемпионка ОИ из РФ заявила, что за российской 'Олимпиадой' следит весь мир

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выдала феерический бред о проводимой в эти дни в стране-агрессорке Спартакиаде. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина назвала соревнования сравнимыми по уровню с Олимпийскими играми и чемпионатами мира.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Трехкратная победительница ОИ в патриотичном угаре также выразила уверенность в том, что турнир интересен во всем мире, который якобы завидует россиянам, восхищаясь высоким уровнем соревнований.

"Спартакиада ничем не отличается от чемпионата мира и Олимпийских игр. Ее можно сравнивать с Кубком мира по лыжным гонкам однозначно! Не секрет, за нами они следят, смотрят, если есть возможность видеть в интернете все эти гонки. Конечно, они завидуют. Прекрасный центр тут, организация, трасса шикарная. А мне они неинтересны, я за ними не слежу", – нафантазировала Вяльбе.

Ранее олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков отметился лицемерным высказыванием о том, что россияне "относятся ко всем с огромной любовью" и "любят жизнь".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пожаловалась на то, что ей надо выиграть за год все соревнования в России, чтобы компенсировать всего лишь одну победу на этапе Бриллиантовой лиги.

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