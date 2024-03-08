'Плюнуть на них': Z-чемпионка ОИ из РФ со словами 'горе – это когда мать теряет своего сына' призвала к бойкоту Игр-2024

Президентка Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из РФ бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина назвала отказ от соревнований адекватным решением, когда "мать теряет своего сына", что функционерка в это же время яро поддерживает.

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Трехкратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках добавила, что к российским спортсменами, которые состоят в силовых структурах, якобы применяются предвзятые условия допуска.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – сказала Вяльбе.

Ранее она выразила абсурдную мысль о том, что иностранные спортсмены из-за страха бояться соревноваться с представителями РФ. Кроме того, Вяльбе в патриотичном угаре заявила, что на Западе с завистью смотрят на Спартакиаду в России, за что была едко высмеяна норвежским журналистом.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по спортивная гимнастике со словами "нас поставили на колени" отказалась от выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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