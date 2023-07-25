В Испании раскрыли правду про Исинбаеву на Тенерифе, посрамив российских патриотов

После большого шума, вызванного в России новостью, опубликованной EL DIGITAL SUR, о резиденции двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на острове Тенерифе, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что "испанские СМИ предоставляют недостоверную информацию о приезде спортсменки в страну". Журова отказалась верить в то, что Исинбаева уехала жить в Испаниию.

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В ответ EL DIGITAL SUR опубликовала новую новость, где подтвердила, что Исинбаева не только живет на острове, но также владеет недвижимостью и активами на юге Тенерифе.

Полученные данные подтверждают, что Исинбаева прибыла в аэропорт Тенерифе Южный 20 ноября 2021 года в 07:38 из Москвы рейсом Аэрофлота, рейс № 2548. С этого момента нет никаких записей о том, что россиянка покидала остров вплоть до 30 мая 2023 года, когда она в 10:00 улетела рейсом в Мадрид.

Вопреки мнению Светланы Журовой , Исинбаева находится на Тенерифе не как туристка, а как резидент. В ходе кропотливой следственной работы было установлено, что спортсменка не только проживает на Тенерифе, но и владеет недвижимостью, в том числе роскошным домом в Эль-Пальм-Мар , эксклюзивным жилым комплексом в муниципалитете Арона. Недвижимость площадью около 200 м2 представляет собой высокий дуплекс.

Исинбаева зарегистрирована в муниципалитете Ароны вместе со своим мужем Никитой Петиновым, также известным спортсменом, и их детьми, которые получают образование на юге Тенерифе. Кроме того, наличие транспортного средства, зарегистрированного на имя Петинова, дополнительно подкрепляет доказательства проживания Исинбаевой на Тенерифе.

Мало того, что это обычное место жительства, у Исинбаевой есть и другие активы на острове Тенерифе. Расследования, проведенные таким образом, позволили установить, что он владеет другой собственностью в Кальяо Сальвахе, муниципалитет Адехе .

"На данный момент возникает вопрос, почему человек в звании майора ВС РФ и близкий к президенту России Владимиру Путину приобретает недвижимость и устраивается на жительство в такой стране НАТО, как Испания. По какой причине Исинбаева скрыла свою резиденцию на Тенерифе?" – задаются вопросом журналисты.

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