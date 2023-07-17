'Подлежит анафеме': легендарный футболист из РФ призвал уничтожить сбежавшую в Испанию Исинбаеву

Легендарный футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев призвал россиян забыть легендарную прыгунью с шестом Елену Исинбаеву после того, как она сбежала в Испанию. Участник чемпионата мира-66, где сборная СССР заняла четвертое место, назвал предательством поведение обладательницы 28 рекордов планеты.

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Об этом Пономарев заяви в комментарии информационному пропагандистскому агентству РИА "Новости". Фанат войны против Украины выразил уверенность в том, что Исинбаева спасает свои активы в Европе и напомнил, что ранее олимпийская чемпионка поддерживал режим диктатора Владимира Путина.

"Это подлость и предательство. Она подлежит анафеме. Ее надо забыть. Званиями она поощрялась правительством за ее достижения в спорте, что она вытворяет сейчас – я не понимаю. Понятно, что все ее счета и недвижимость за границей, а если она будет поддерживать СВО, все это заморозят и отберут. Вот цена предательства", – сказал Пономарев.

Отметим, что Исинбаева отреклась от вооруженных сил РФ, несмотря на наличие офицерского звания, которое она назвала номинальным. Также чемпионка ОИ является лицом партии "Единая Россия", но свое членство в ней не считает реальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены Исинбаевой в Испании на фоне флага Украины и опубликовала расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

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