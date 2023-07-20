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Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
3,8 т.
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами 'помочился паZриотам на лицо'

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков стал посмешищем у российских болельщиков после своего комментария по ситуации со знаменитой прыгуньей с шестом Еленой Исинбаевой. 41-летняя двукратная олимпийская чемпионка засветилась на испанском острове Тенерифе, а затем заявила, что ее воинское звание майора было "чисто номинальным".

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"Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции. Где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать", – сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью пропагандистам из ТАСС.

Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"

Любители спорта из РФ обвинили Пескова в лицемерии.

"Мне кажется или паZриотам пописяли на лицо? Как любил говорить тов.Пригожин", – стебутся юзеры.

Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"

Пескову припомнили ситуацию с Каспаровым, который также прославлял Россию на спортивных аренах, а затем выступил против войны и сразу стал инагентом.

Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"

Поведение Пескова называют цирком и его самого "мерзким типом".

Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"
Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"

Отметим, что команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены Исинбаевой в Испании на фоне флага Украины и опубликовала расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал россиян забыть о Елене Исинбаевой, которую назвал подлой предательницей.

Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами "помочился паZриотам на лицо"

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