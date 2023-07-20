Комментарий Пескова по Исинбаевой оценили словами 'помочился паZриотам на лицо'

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков стал посмешищем у российских болельщиков после своего комментария по ситуации со знаменитой прыгуньей с шестом Еленой Исинбаевой. 41-летняя двукратная олимпийская чемпионка засветилась на испанском острове Тенерифе, а затем заявила, что ее воинское звание майора было "чисто номинальным".

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"Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции. Где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать", – сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью пропагандистам из ТАСС.

Любители спорта из РФ обвинили Пескова в лицемерии.

"Мне кажется или паZриотам пописяли на лицо? Как любил говорить тов.Пригожин", – стебутся юзеры.

Пескову припомнили ситуацию с Каспаровым, который также прославлял Россию на спортивных аренах, а затем выступил против войны и сразу стал инагентом.

Поведение Пескова называют цирком и его самого "мерзким типом".

Отметим, что команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены Исинбаевой в Испании на фоне флага Украины и опубликовала расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал россиян забыть о Елене Исинбаевой, которую назвал подлой предательницей.

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