Украинка Магучих и россиянка Ласицкене будут выступать вместе

Российская чемпионка Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и бронзовая призерка Игр-2020 украинка Ярослава Магучих будут выступать вместе на этапе Бриллиантовой лиги. Второй этап самого престижного легкоатлетического турнира года пройдет 26 августа в швейцарской Лозанне.

Кроме Ласицкене и Магучих в соревнованиях примут участие украинка Ирина Геращенко. Также в списке участников присутствует Никола Макдермотт, представляющая Австралию. Именно Никола сотворила на Олимпийских играх в Токио настоящую сенсацию, завоевав серебряную медаль в прыжках в высоту.

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Полный стартовый лист участников выглядит следующим образом.

Напомним, что Ласицкене не смогла выступить на первом этапе в США, так как россиянке отказала в выдаче визы.

Без представительницы команды Олимпийского комитета России, победу в Юджине добыла Ирина Геращенко, установив личный рекорд сезона.

Ярослава Магучих этот этап пропускала.

Как сообщал OBOZREVATEL, после выступления в Токио Магучих сфотографировалась в обнимку с Ласицкене, и спровоцировала волну хейта в социальных сетях.

На защиту спортсменки в соцсетях встал каратист Станислав Горуна, а в Минобороны пообещали провести беседу с Ярославой.

По возвращении в Украину Магучих заявила, что "понимает, что произошло" и "враг готов на все".

Свое слово в этом скандале сказала и Ласицкене.