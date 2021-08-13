Российская легкоатлетка впервые прокомментировала скандальное фото с Магучих на ОИ-2020

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене дала первый комментарий о совместной фотографии со своей украинской коллегой Ярославой Магучих после церемонии награждения на Олимпиаде в Токио. В нем она заявила, что ее беспокоят спокойствие и комфорт наших соотечественниц.

На своей странице в Instagram легкоатлетка отметила, что будет и в дальнейшем относиться с теплотой и уважением к украинкам вне зависимости от их заявлений. Спортсменка добавила, что больше не будет возвращаться к этой теме.

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. P.S. На этом тему считаю закрытой. Никаких комментариев на этот счет не будет", – написала Ласицкене.

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Напомним, что на соревнованиях по прыжкам в длину спортсменка из РФ заняла первое место, а Магучих – третье. После этого они с Ярославой сфотографировались в обнимку с флагами Олимпийского комитета России (ОКР) и Украины. Это вызвало большой резонанс в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, за Магучих заступились каратист Станислав Горуна, который резко ответил критикам легкоатлетки, и Жан Беленюк, призвавший прекратить ее травлю.

Вернувшись в Киев из Токио, Ярослава впервые объяснила свои действия, а также провела встречу с заместителем министра обороны Анной Маляр. Последняя отчиталась о результатах беседы.