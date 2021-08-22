Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко победила на этапе "Бриллиантовой лиги". Соревнования состоялись в американском Юджине.

Победной для нашей легкоатлетки стала высота 198 см. Для 26-летней киевлянки это результат стал лучшим в сезоне.

За "золото" этапа Геращенко боролась с американкой Вашти Каннингем. Обе спортсменки шли с одинаковыми показателями и одновременно не смогли взять высоту в 2 метра.

Видео дня

После этого организаторы, чтобы определить победительницу, стали постепенно снижать планку. Решающей стала высота 194 см, которую с первого раза взяла только украинка.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертое место. Украинка Ярослава Магучих не выступала.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этап в США не приехала главная конкурентка украинских легкоатлеток и олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене. Россиянку не пустили на соревнования из-за отсутствия визы.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Геращенко заняла 4-е место, Левченко – 8-е, Магучих – 3-е.