Российскую чемпионку ОИ-2020, которая опередила Магучих, не пустили на этап Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги 21 августа в Юджине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову, причиной стало отсутствие американской визы.

Следующим этапом для Ласицкене станет выступление в Лозанне 26 августа.

"Обязательно продолжим работать над получением американской визы, в ближайшее время займемся, чтобы когда в следующем году будет старт в Юджине, виза уже была", – сказала Назарова.

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Отметим, что о проблемах с визой у Ласицкене было известно еще неделю назад. 12 августа олимпийская чемпионка Токио-2020 выложила в сторис скрин статьи, про то, что у нее нет визы, тегнув МИД России, Марию Захарову и Олимпийский комитет России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио, опередив украинку Ярославу Магучих.

19-летняя днепрянка завоевала "бронзу" и на радостях обняла представительницу России.

После этого в соцсетях поднялась волна критики в адрес украинки. По приезду в Украину Магучих объяснила ситуацию.

Свое слово в этом скандале сказала и Ласицкене.