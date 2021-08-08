В Минобороны отреагировали на фото офицера ВСУ Магучих с россиянкой на Олимпиаде-2020

После возвращения с Олимпиады-2020 в Токио в Министерстве обороны проведут разговор с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее совместного фото с Марией Ласицкене, представлявшей российский Олимпийский комитет. Украинка также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также призвала украинцев до возвращения спортсменки и объяснений прекратить травлю.

Отметим, что Магучих сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Мария Ласицкене, которая представляла Олимпийский комитет РФ на Олимпиаде. Также известно, что она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году. Снимок вызвало резкую критику со стороны украинцев.

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Маляр отметила, что Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ, а всего в состав украинской сборной на Олимпиаде вошли 60 армейских спортсменов.

По словам заместителя министра обороны, спортсменам, представляющим Украину, следует понимать, что в нашей стране продолжается война с Россией, а это накладывает на них определенные обязательства. В частности, не подыгрывать российской пропаганде.

"Фото объятий со спортсменами-гражданами РФ враг сразу использует как информационно-психологическую пушку, которая якобы демонстрирует, что "их тут нет", – пояснила Маляр.

Она также настаивает на том, чтобы украинцы не травили нашу спортсменку, пока та не проведет с ней беседу. Встреча запланирована сразу по возвращению Магучих из Токио. Также Маляр пообещала обнародовать ее результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летняя Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио.