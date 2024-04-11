'Украина бы блокировала': чемпионка ОИ из РФ заявила, что МОК заставляет россиян выступать 'за выдуманную страну'

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в очередной раз возмутилась условиями допуска спортсменов из России к международным соревнованиям. Депутатка Государственной думы и приспешница режима Владимира Путина пожаловалась на то, что с представителями РФ никто не хочет иметь дело.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Соучастница военных преступлений России в отношении Украины обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что атлетов из РФ заставляют выступать "за выдуманную страну", запрещая национальную символику страны-агрессорки.

"Если бы они были нейтральными спортсменами из России, то Великобритания их бы точно блокировала. Украина бы тоже блокировала. Вот как это выглядит – приезжайте, но МОК нам выдумал страну, придумал гимн и флаг. Я не знаю, что можно сделать хуже. Выступать за себя – хорошо, но за выдуманную страну? Это сложный вопрос. Нас не хотят видеть на открытии Игр, мэр Парижа нас вообще не хочет видеть. Как же идти в гости, где тебя не хотят видеть?" – сказала Журова.

Ранее она цинично потребовала от Украины сняться с Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также обвиняла МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту". А представительница МИД РФ Мария Захарова потребовала от комитета не "разжигать конфликты".

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной думе потребовали судить президента МОК Томаса Баха по статье "о вмешательстве в частную жизнь россиян".

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