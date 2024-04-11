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"Украина бы блокировала": чемпионка ОИ из РФ заявила, что МОК заставляет россиян выступать "за выдуманную страну"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,1 т.
'Украина бы блокировала': чемпионка ОИ из РФ заявила, что МОК заставляет россиян выступать 'за выдуманную страну'

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в очередной раз возмутилась условиями допуска спортсменов из России к международным соревнованиям. Депутатка Государственной думы и приспешница режима Владимира Путина пожаловалась на то, что с представителями РФ никто не хочет иметь дело.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Соучастница военных преступлений России в отношении Украины обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что атлетов из РФ заставляют выступать "за выдуманную страну", запрещая национальную символику страны-агрессорки.

"Украина бы блокировала": чемпионка ОИ из РФ заявила, что МОК заставляет россиян выступать "за выдуманную страну"
"Украина бы блокировала": чемпионка ОИ из РФ заявила, что МОК заставляет россиян выступать "за выдуманную страну"

"Если бы они были нейтральными спортсменами из России, то Великобритания их бы точно блокировала. Украина бы тоже блокировала. Вот как это выглядит – приезжайте, но МОК нам выдумал страну, придумал гимн и флаг. Я не знаю, что можно сделать хуже. Выступать за себя – хорошо, но за выдуманную страну? Это сложный вопрос. Нас не хотят видеть на открытии Игр, мэр Парижа нас вообще не хочет видеть. Как же идти в гости, где тебя не хотят видеть?" – сказала Журова.

"Украина бы блокировала": чемпионка ОИ из РФ заявила, что МОК заставляет россиян выступать "за выдуманную страну"
"Украина бы блокировала": чемпионка ОИ из РФ заявила, что МОК заставляет россиян выступать "за выдуманную страну"

Ранее она цинично потребовала от Украины сняться с Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также обвиняла МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту". А представительница МИД РФ Мария Захарова потребовала от комитета не "разжигать конфликты".

"Украина бы блокировала": чемпионка ОИ из РФ заявила, что МОК заставляет россиян выступать "за выдуманную страну"

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной думе потребовали судить президента МОК Томаса Баха по статье "о вмешательстве в частную жизнь россиян".

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