'Заговор по национальному признаку': Захарова закатила истерику и обвинила МОК в 'разжигании конфликтов'

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова набросилась с очередными нелепыми обвинениями в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). Приспешница режима Владимира Путина возмутилась условиями допуска спортсменов из РФ к соревнованиям, назвав их недискриминационными.

Об этом Захарова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Российская дипломатка добавила, что президент МОК Томас Бах якобы организовал сговор против представителей страны-агрессорки, потребовав от него "реализации спортивной философии, нацеленной на мир, дружбу и преодоление конфликтов, а не их разжигание".

"Но получается, что главный международный чиновник от спорта, можно так сказать, занимается противоположным. Кроме дикой политизации, истории о стравливании людей, использования людей, стран, народов по национальному признаку в качестве инструмента своих грязных интриг, мы увидели и сговор. Величайшие спортсмены были жертвами заговора. А здесь человек сам организовал заговор против спортсменов. Уникальная ситуация! Заговор против атлетов, которых сегрегировали по национальному признаку", – закатила истерику Захарова.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Баха и обвинил МОК в "узурпации права на спорт". А олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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