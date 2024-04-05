'Акт агрессии': в Госдуме потребовали судить президента МОК за 'преступления против России'

Так называемый депутат Государственной думы Султан Хамзаев потребовал от Следственного комитета проверить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по статье о вмешательстве в частную жизнь. Чиновник обвинил главу МОК "в прямой слежке за гражданами России" и сговоре против спортсменов из РФ.

Об этом Хамзаев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Соучастник военных преступлений России против Украины выдал абсурдную мысль о том, что МОК не имеет права проверять спортсменов из РФ относительно соответствия Олимпийской хартии и отношения их к войне.

"С учетом того, что СК РФ системно и последовательно проводит фиксацию различных преступлений против России, нашей национальной безопасности, прошу вас поручить проверить данный акт агрессии Томаса Баха по всей строгости нашего закона. Это подпадает под ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, за что предусмотрена ответственность: за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну", – написал в обращении Хамзаев.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Баха и обвинил МОК в "узурпации права на спорт". А олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова "уличила" МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов". А представительница МИД РФ Мария Захарова потребовала от комитет не "разжигать конфликты".

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