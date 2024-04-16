'Стоит заткнуться'. Валуев наехал на Макрона после его слов про Украину и Олимпиаду-2024

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в грубой форме посоветовал президенту Франции закрыть рот. Таким образом Валуев прокомментировал предложение после его предложения Эммануэля Макрона прекратить войну в Украине на время Олимпийских игр в Париже.

"Макрон как человек и государство напрямую участвует в конфликте на Украине. По идее должен был бы заткнуться, потому что даже не скрывает, что хочет отправить своих солдат в зону конфликта. Более того, они там есть. Недавно они привезли CAESAR [155-мм самоходная артиллерийская установка - Ред], в итоге прилетело по их же наемникам. Они регулярно получают гробы. О чем говорит Макрон? Его государство напрямую участвует в военных действиях, а он говорит о каком-то перемирии", - сказал Валуев в интервью пропагандистам из РИА Новости.

Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут во французском Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников". Представители сборной России по фехтованию также не будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Риши Сунак согласились активизировать усилия, направленные на приближение поражения России. Кроме того, договорились координировать усиление военной поддержки Украины.

Также Макрон заявил: если США не выделят новое финансирование Украине, то Европе нужно будет "мобилизоваться" для поддержки страны. Европейскому Союзу, вероятно, придется предоставить Киеву более 50 млрд евро, утвержденных по программе Ukraine Facility.

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