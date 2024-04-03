'Это исключено': еще одна российская сборная отказалась от Олимпиады-2024

Представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года, которые нынешним летом примет французский Париж. При этом, как это сложилось в стране-агрессорке, решение о бойкоте объявляют не сами спортсмены, а тренеры команд или главы федераций.

За пловцов все решил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, который заявил об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он назвал Игры в Париже "перевернутой страницей", а также обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в якобы несправедливых условиях допуска к турниру.

"Те условия, которые есть, не дают нам выступить на Играх в том виде, в котором это должно было быть. Так что это уже перевернутая страница. Существуют вещи непреодолимые – отбор по спортивному принципу. Мы раньше отправляли на международные соревнования по итогам отбора лучших из лучших. В этих критериях это исключено. И еще отсутствие символики, плюс другие факторы, которые лишают возможности наших спортсменов чувствовать себя на равных с другими участниками", – сказал Сальников.

Перед этим главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик обозвал Олимпиаду турниром "стран НАТО и их приспешников". в Свою очередь олимпийский чемпион Евгений Рылов, который принимал участие в Z-концерте в марте-2022 в Лужниках, стал единственным из спортсменов, кто публично объявил об отказе ехать на Игры-2024. А бывшая конькобежка Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно об отказе российских гребцов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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