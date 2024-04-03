'Не хотим попасть под раздачу': в сборной России заявили об отказе от Олимпиады 'стран НАТО и их приспешников'

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик сделал вид, что его самого и его подопечных не интересует участие на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Наставник национальной команды назвал соревнования в столице Франции летом нынешнего года турниром "стран НАТО и их приспешников".

Об этом Чепик заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 69-летний специалист повторил традиционные кремлевские нарративы о политизации спорта, а также обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нарушении прав россиян, которым нечего делать на ОИ.

"Вы читали олимпийскую хартию? Там все пункты нарушены. О каких Играх мы говорим? Это не Олимпийские игры. Заменена сама суть. Это соревнования стран НАТО и их приспешников, говоря языком плаката. Если нас не приглашают на день рождения, мы не идем. Если только не хотим попасть под раздачу. Какой в этом смысл?" – сказал Чепик.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, который принимал участие в Z-концерте в марте-2022 в Лужниках, объявил об отказе ехать на Олимпиаду-2024. А бывшая конькобежка Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно об отказе российских гребцов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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