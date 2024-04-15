"Это возможность": Макрон предложил мировое перемирие на период Олимпийских игр
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на "олимпийское перемирие" в войнах между Россией и Украиной, а также Израилем и ХАМАСом. Политик считает, что проходящие в Париже Олимпийские игры 2024 года должны стать "моментом дипломатического мира".
Об этом французский лидер заявил в комментарии RMC и BFMTV. Он рассказал, что планирует привлечь к работе над этим перемирием многих партнеров.
В частности, Макрон отметил, что обратится за помощью к президенту Китая Си Цзиньпину, который через несколько недель посетит Париж. Президент Республики, в частности, напомнил, что у его китайского коллеги была "такая же работа" в 2022 году по случаю зимних Олимпийских игр.
"Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и я думаю, что это возможность, к которой я попытаюсь привлечь многих наших партнеров", – сказал Макрон.
Напомним, Олимпийские игры-2024 пройдут во французском Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников". Представители сборной России по фехтованию также не будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Риши Сунак согласились активизировать усилия, направленные на приближение поражения России. Кроме того, договорились координировать усиление военной поддержки Украины.
– Также Макрон заявил: если США не выделят новое финансирование Украине, то Европе нужно будет "мобилизоваться" для поддержки страны. Европейскому Союзу, вероятно, придется предоставить Киеву более 50 млрд евро, утвержденных по программе Ukraine Facility.
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