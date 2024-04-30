Российские оккупанты, которые возвращаются из "СВО", жалуются, что государство "кидает" их на выплаты. Вместо обещанных сотен тысяч рублей на их карты капают копейки, которых не хватает даже на еду.

На свои проблемы в сюжете росСМИ пожаловался бывший зек Николай, который пытается добиваться "справедливости" от российских чиновников в Красноярском крае. Его постоянно кормят "завтраками", четких сроков выплат нет, обещания он получает уже 1,5 месяца.

Все это время оккупант живет на средства матери: "Ему денег не хватает, так что я ему периодически перевожу свои. Сложно, конечно. Работаю поваром за 25 тысяч, а до пенсии мне еще 12 лет ждать".

Кроме себя, россиянин добивается выплат и для нескольких других оккупантов, которые вернулись с "СВО" без рук и ног, поэтому не могут обивать пороги чиновников самостоятельно.

"Выдумки вражеской пропаганды? Никак нет! Новости из российских регионов!" – прокомментировали росмедиа собственный сюжет.

Активисты проекта "Хочу жить" заметили, что российское государство "максимально заинтересовано в том, чтобы отправить вас на убой безвозмездно, но никак не в том, чтобы платить за это. Чем быстрее погиб, тем меньше платить. Выжил – твои проблемы".

Как сообщал OBOZ.UA, мобилизованные россияне сотнями отказываются ехать на "СВО" в Украину. За это их приковывают к рельсам, отправляют в подвалы на территории оккупированной части Луганской области, пытают и судят. Некоторые из отказников после этого без вести исчезают, других снова возвращают на фронт под наблюдением заградительных отрядов.

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