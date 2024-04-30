'Наш семейный конфликт сильно преувеличен'. Где сейчас сестры Завальские – мегапопулярные певицы в 2000-х

Музыкальная группа "Алиби" (с 2021 года – TheAlibiSisters) в свое время пользовалась безумной популярностью. Почти все песни Анны и Ангелины Завальских возглавляли хит-парады. Новость о том, что сестры решили взять паузу в совместном творчестве, стала неожиданной. Однако сейчас артистки снова выступают вместе.

В интервью OBOZ.UA Анна и Ангелина Завальские вспомнили период, когда четыре года работали порознь, открыли интересные страницы из личной жизни и рассказали, как живут во время войны.

Полномасштабное вторжение сестер Завальских с семьями застало в Киеве. "Накануне вечером мы с сестрой повели своих детей в квест-комнату "Гарри Поттера" и помню, что буквально в воздухе тогда уже сильно чувствовалось напряженное предчувствие чего-то неизбежного, – вспоминает Анна Завальская. – Но к войне мы не готовились, хотя и обсуждали такую вероятность: у нас не было ни тревожных чемоданов, ни запасов продуктов или топлива. К сожалению, как и большинство украинцев, мы были убеждены, что полномасштабное вторжение, скорее, невозможный сценарий. А утром того же дня проснулись от страшного звука, вибрации стен дома и вспышек за окнами".

"Я всю жизнь буду помнить, как выпрыгивало сердце от паники. Мы даже не сразу созвонились со всеми родными – были так растеряны, – продолжает Анна. – Поняла новую реальность, когда сын спросил (пришла его разбудить, чтобы перевести в более безопасное место, хотя даже не догадывалась, что в тот момент не было безопасных мест): "А в школу мы теперь не пойдем?".

Анна с семьей нашла убежище в Польше, а впоследствии перебралась с сыном в Великобританию: "Летом 2023-го остро встал вопрос школы, потому что в нашей украинской, куда Илья пошел в первый класс, не было бомбоубежища, и учеников перевели на онлайн-обучение. Находясь в Польше, мы благодаря этому продолжали учебный процесс дистанционно, но Илья был в стрессе, сложно усваивал материал в таком формате. Утрачивал социализацию. Поэтому с нового учебного года мы решили найти ему место, где он мог продолжать учебу в режиме офлайн. Конечно, могли остаться и учиться в Кракове, но я лучше владею английским языком, поэтому мы искали англоязычную среду".

"Так совпало, что наши друзья в Лондоне предложили пожить в их свободной на тот момент квартире и нашли нам государственную школу в том же районе Лондона, – вспоминает Анна. – Поэтому мы оформили на сайте британского правительства документы по действующей на тот момент программе Homes for Ukraine и получили впоследствии BRP – визу, которая дает разрешение на временное пребывание в Британии. Далее начали переписываться с администрацией школы Harris Primary Academy, и нам предоставили возможность бесплатного обучения".

"Система британской школы четкая и слаженная. Нас очень тепло встретили, но требования были такими же, как и для всех, – объясняет певица правила зарубежной школы. – Ты должен выполнять все правила, корректно коммуницировать (преимущественно в письмах). Как и везде в Европе, образование ребенка – это приоритет, и родители должны гарантировать, что он не будет пропускать занятия. Если ученик не появляется хотя бы несколько дней в школу без официального предупреждения и разрешения, получает специальную пометку. И если таких замечаний собирается определенное количество, родители могут потерять право опеки над ребенком. И это правило жестко и бескомпромиссно работает на государственном уровне".

"Что касается образования, то ребенку дают необходимый минимум базовых знаний, – продолжает Завальская. – Акцент делается на таких дисциплинах, как математика и язык. В начальной школе за границей ребенка в целом не отягощают знаниями, а приучают к системности. У нас, наоборот, сразу дают интенсивную нагрузку и требуют проявлять способности по всем направлениям, не учитывая индивидуальные особенности. Среда у нас в целом более конкурентная, а там в этом до определенного этапа нет нужды. К детям очень лояльное отношение без особых ожиданий. Это по моим наблюдениям".

По словам Анны, жизнь в Англии оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд: "Если нет машины и возможности снимать невероятно дорогое жилье в центре города, то большинство времени и бюджета уходит на общественный транспорт и дорогу. Иногда тратишь на это пять часов в день. Поэтому вынужден строить жизнь в своем районе, все критически локализуя, иначе просто не выгребешь. Я все время была привязана к школе. В 8:15 нужно привести ребенка и ровно в 15:00 забрать. Группы продленного дня были платными, чего мы себе позволить не могли".

"Обычно, пока сын находился в школе, я еще имела ряд встреч с социальными учреждениями и в обязательном порядке ходила на курсы английского языка, – продолжает Анна. – Если получаешь денежную социальную поддержку, то должен в перспективе трудоустроиться. Специальные службы помогают в составлении CV и дают направления в поисках работы, назначают контрольные встречи в Job Centre, где ты отчитываешься о процессе поиска. Для меня это было морально сложно".

Ангелина Завальская начало великой войны вспоминает так: "Почти весь первый месяц мы провели дома и не собирались ехать никуда, пока не поняли, что для детей находиться в Киеве уже становится опасно. Нас позвали в Краков родные, туда мы и поехали с детьми и родителями. Оставались там всего два месяца. Но именно тогда начали вместе с сестрой делать благотворительные выступления".

Напомним, дует Анны и Ангелины Завальских был одними из самых популярных девичьих коллективов в 2000-х в Украине. Их группа "Алиби" имела большое количество поклонников. Однако однажды девушки объявили о прекращении совместной артистической деятельности. В прессе поговаривали, что сестры рассорились.

"Слухи в СМИ о нашем семейном конфликте были сильным преувеличением, – утверждает Анна Завальская. – Не было у нас такого семейного радикального разговора типа: "Все! Останавливаем проект!". Все шло постепенно: личная жизнь внесла коррективы, наши планы и графики перестали синхронизироваться, это мешало совместной работе, и мы начали отказываться от ряда концертов и корпоративов".

"Мы никогда не устали друг от друга, а ссоры были, конечно, и это вполне нормально, когда рушится что-то существующее, а новое еще не появилось, – вспоминает Ангелина Завальская. – Менялось время, шоу-бизнес и мы. Условно финальной точкой в совместной концертной деятельности стал концерт к 9-летию "Алиби". Мы мечтали к юбилею группы сделать концерт с симфоническим оркестром в оперном театре, пригласив спеть с нами друзей-артистов. Но, к сожалению, финансовую поддержку на такой проект мы не нашли".

"Родителям (папа девушек много лет был их продюсером. – Ред.) было непросто осознавать наше решение приостановить работу группы, – добавляет Ангелина. – Они до сих пор ностальгируют по проекту, у них дома хранится весь архив прессы, сценических костюмов и наград. Но, оглядываясь назад, мы ни о чем не сожалеем".

Ангелина Завальская говорит, что, работая отдельно, они с сестрой продолжали поддерживать отношения: "Правда, видеться тогда стали реже. Мы обе начали работать над материалом для сольных проектов. Аня писала тексты для некоторых моих песен, а они с ее мужем, музыкантом Дмитрием Саратским, искали альтернативные пути. Мне нравилось то, что у них получалось".

"Нам с сестрой, кроме гастрольной жизни, еще очень не хватало совместных поездок в отпуска, – добавляет Анна. – С тех пор, как мы нашли пары, никогда не ездили на отдых вместе. У каждого были свои маршруты и планы. Кстати, у нас с семьей был единственный пример недоразумения в связи с моим сольным проектом, в котором я принимала довольно неожиданные решения. К примеру, мою съемку для журнала Playboy родные восприняли отрицательно, потому что это шло вразрез с репутацией "хорошей девочки", которая формировалась годами. Однако я считаю, что этот момент проявил не столько обнаженность в кадре, сколько умение действовать вопреки ожиданиям и запросам. Это меня психологически освободило".

Сестры вспоминают, кто в свое время подтолкнул их к мысли снова объединиться: "Первый толчок к этому сделал Паша Шилько. С ведущим и продюсером мы реализовали множество проектов еще на Gala Radio. Однажды он позвонил и предложил спеть в его трибьюте, мы согласились. Так впервые после перерыва в четыре года вышли на сцену вместе. И сразу поняли, что соскучились. Тогда и родилась идея проекта "Alibi.Перезагрузка", который мы позже тайно готовили и представили на юбилее папы. Это был подарок для него".

Завальские не скрывают, что, как и у других успешных коллег, в свое время у них были предложения сотрудничества с российским шоу-бизнесом. "Когда в начале 2000-х российский шоу-бизнес начал вытеснять собой наш рынок, неоднократно обращались "российские продюсеры", обещавшие нам золотые горы и мировую славу, – вспоминает Ангелина Завальская. – Единственным условием было отказаться от работы с папой и подпись контракт, который фактически сделал бы нас чужой продюсерской собственностью. Нам уже тогда хватило ума не вестись на подобные сомнительные перспективы, и мы отклонили все предложения, выбрав свою страну, вопреки их мрачным прогнозам на наше будущее здесь".

"Ну, а теперь будущего нет у страны-агрессора, – добавляет Анна. – И не будет. Мы никогда не мечтали работать там, потому что всегда интуитивно и энергетически чувствовали отвращение к Московии. Да, у нас там были друзья, определенные контакты, общение, но ментально все это всегда было чужое, холодное, жесткое и бездушное. Я лично ненавидела каждый приезд в Москву. Но все путешествия туда навсегда прекратились в 2011 году".

О своей личной жизни Завальские предпочитают не рассказывать много. Известно, что Анна замужем за композитором и музыкантом Дмитрием Саратским, от которого родила сына. Ангелина вышла замуж за телеведущего Александра Колодия. В браке у пары родился сын, а менее чем через два года – дочь.

"Я знала точно, что у меня будет сын и потом дочь, но, честно говоря, не планировали столь маленькую разницу в год и 11 месяцев, – говорит Ангелина. – Но ведь у меня с сестрой разница еще меньше – год и 5 месяцев! Мама очень помогала во всем и всегда говорила, что с двумя детьми даже проще, чем с одним – и это правда. Вообще, вся семья меня поддерживала – дедушка у наших внуков тоже просто самый лучший. Мама мужа тоже подстраховывала в сложные моменты. Ну и, конечно, без Александра не справилась бы".

"Я даже не знаю, что рассказывать о своем опыте мамы, – говорит Анна. – Самое главное – он есть. Правда, оказался не таким, как я себе представляла. Я постоянно пыталась откладывать вопросы материнства как можно дальше. Но все произошло без плана и моральной готовности. Пришлось очень быстро взрослеть. А сейчас кайфую от того, что у меня – сын. Яркая и неординарная личность".

"Мой муж всю жизнь занимается музыкой и логически продолжает себя реализовывать в этом направлении, – рассказывает Анна о Дмитрии Саратском. – Горжусь всеми его проектами: от написания оркестровок и саунд-продюсирования Национальной Легенды Украины до нашего проекта The Alibi Sisters и работы над саундтреками для документальных и художественных фильмов. Из последнего – сотрудничество с Еленой Коляденко в громком мюзикле "Кабаре". Елена пригласила Диму руководить оркестром, полностью отвечать за музыкальную часть – и это доверие было на 100 % оправдано".

Анна признается, что было время, когда они с мужем подумывали об эмиграции в США: "В 2014 году, когда поженились, собрали деньги на поездку в Америку. Дима продал машину и музыкальный инструмент, я – единственные дорогие часы, добавили деньги, которые подарили на свадьбу, и поехали. На этот бюджет мы собирались путешествовать по Америке и попытаться интегрироваться в музыкальную среду. Но очень быстро поняли, что такой план достаточно нереалистичен, потому что жизнь в Америке очень специфический челлендж. И нам он не подошел. Мы оба были не готовы начинать жизнь с нуля, однако, по крайней мере, попробовали. И есть прекрасный опыт и воспоминания о безумном периоде "добровольно упущенных возможностей".

На вопрос о своем муже Ангелина Завальская рассказывает, что известный телеведущий Александр Колодий продолжает работать на журналистском фронте: "Уже пять лет возглавляет украинскую независимую медиаплатформу СИСТЕМА. В начале войны команда Александра создала проект Украинского Информационного Фронта Ukraine InFront, главная миссия которого противодействовать российской пропаганде, бороться с фейками, дезинформацией и доносить до европейцев, американцев и россиян всю правду о войне".

В настоящее время сестры Завальские работают в новом проекте The Alibi Sisters. Едва ли не в первый раз о дуэте с новым названием стало известно во время их выступления на телешоу "Голос страны". "На предложение продюсеров шоу спеть на слепых прослушиваниях нашу песню "Табу" мы искренне ответили, что не видим в этом никакой интриги, – вспоминает Ангелина. – Это один из самых ярких наших хитов, который сразу все узнают, как и, собственно, тембры наших голосов.

"Мы рассказали о своем новом проекте The Alibi Sisters и предложили песню на идиш Chiribim Chiribom, – добавляет Анна. – Честно говоря, мы думали, что эту идею отвергнут, но все согласились. Так мы презентовали на всю страну наше новое творческое направление, но не пошли в шоу как участницы, потому что априори не планировали этого делать. Сейчас мы концертируем с нашей программой. Мы не ждем, что что-то "пойдет на ура", потому что делаем исключительно то, что нам нравится. Не ищем легких путей. Скорее надеемся, что своей работой формируем хороший вкус у зрителя, и радуемся, когда наши усилия ценят. Мы создаем свою нишу и уже более взрослую аудиторию, которая не сравнивает нас с нашим поп-прошлым".

Одна из последних работ сестер в новом амплуа – щемящее исполнение легендарного хита Игоря Поклада "Любимый", которому уже больше 60 лет. К слову, именно эту песню недавно перепела Юлия Санина на YouTube-шоу Тины Кароль "Дом звукозаписи". На вопрос, не обиделись ли сестры, что Кароль взяла в свою программу песню, которую они уже представили зрителям, Ангелина Завальская говорит: "То, что песня "Любимый" появилась именно в первом выпуске программы Тины, нас не удивило, потому что это легендарная композиция и она является общим культурным достоянием. Некорректным является только тот факт, что в проекте подчеркнули то, что они "вернули всеми забытый хит".

"Но какие вообще здесь могут быть обиды? – добавляет Анна. – Мы ведь не в детском саду, чтобы обижаться. Все понимают, что шоу-бизнес – это конкуренция, поэтому артисты прибегают к разным приемам саморекламы, перетягивая одеяло на себя. Мы относимся к этому с легкой иронией и продолжаем делать то, что умеем, и то, что нам по-настоящему нравится".

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