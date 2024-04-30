'Мы точно знаем из истории': Зеленский объяснил важность единства в ЕС и указал на перспективы Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа может быть крепкой и действительно мирной только тогда, когда никто из европейцев не остается за бортом Европы. Глава государства подчеркнул, что сила Европы проявляется лишь тогда, когда все народы континента борятся за судьбу другого народа, чтобы не отдать его злу.

По словам президента, история показала, что в Европе не бывает безопасных расколов, и даже самые маленькие из них могут перерасти в смертельные опасности. Об этом Зеленский заявил во время конференции "20 лет Чехии в ЕС: видение расширенной Европы".

Зеленский заявил, что Европа обречена быть пространством сотрудничества, чтобы оставаться пространством жизни. Президент подчеркнули, что именно такие ценности нужно поддерживать и защищать.

"Мы точно знаем из истории нашего континента, что в Европе не бывает безопасных расколов, и даже самые маленькие из них могут перерасти в смертельные опасности. В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному и не затрагивают других", – сказал глава государства.

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