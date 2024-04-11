'Ни один не поедет': еще одна российская команда отказалась от Олимпиады-2024

Представители сборной России по фехтованию не будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмены в полном составе отказались ехать в столицу Франции, не согласившись с условиями допуска к турниру, о чем за них объявил президент национальной федерации.

В комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК). По его словам, в команде якобы единогласно пришли к мнению, чтобы не отправлять индивидуальных атлетов.

"Ни один из российских фехтовальщиков на Олимпиаду не поедет. Мы свою принципиальную позицию обозначили – мы не будем делить команду на тех, кто Западу нравится, и тех, кто, по их мнению, "неправильный россиянин". Сегодня наши спортсмены вылетели на первенство мира среди юниоров и кадетов. Они примут участие только в личных соревнованиях, так как к командным они не допущены. Но даже в этой ситуации наши дети получат необходимый международный опыт", – сказал Мамедов.

Ранее о желании бойкотировать Олимпийские игры заявила соперница нашей Ольги Харлан Ольга Никитина. А у дочери главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова саблистки Софьи Поздняковой потребовали отказаться от золотых медалей Токио-2020.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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