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Соперница Харлан подтвердила, что в России наплевали на спортсменов в вопросе бойкота ОИ-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,5 т.
Соперница Харлан подтвердила, что в России наплевали на спортсменов в вопросе бойкота ОИ-2024

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая подтвердила тот факт, что мнение российских спортсменов об участии в Играх-2024 в РФ никого не интересует. Одна из главных соперниц Ольги Харлан отметила, что вся ответственность за отказ фехтовальщиков от поездки в Париж лежит на чиновниках.

Об это Великая заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам 38-летней саблистки, ей нечего ответить на вопрос о своем неучастии на соревнованиях в столице Франция, а сейчас она готовится к внутрироссийским соревнованиям.

Соперница Харлан подтвердила, что в России наплевали на спортсменов в вопросе бойкота ОИ-2024

"Я действующий спортсмен, у меня есть свой собственный график, на котором я акцентирую внимание. Если бы у меня была возможность, и я сама решила не ехать на Олимпиаду, наверное, мне было бы, что ответить. А так все вопросы к руководителям. Готовлюсь к Играм БРИКС, к "Играм дружбы". Это большая честь, что ты можешь участвовать в этих соревнованиях как спортсмен. Для меня это дополнительная нагрузка", – сказала Великая.

Соперница Харлан подтвердила, что в России наплевали на спортсменов в вопросе бойкота ОИ-2024
Соперница Харлан подтвердила, что в России наплевали на спортсменов в вопросе бойкота ОИ-2024

Ранее о своем отказе ехать в Париж-2024 объявили соперницы Ольги Харлан – Ольга Никитина и София Позднякова, у которой в РФ требовали отказаться от золотых медалей ОИ-2020. А глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявлял, что никто из российских фехтовальщиков не выступит на Играх.

Соперница Харлан подтвердила, что в России наплевали на спортсменов в вопросе бойкота ОИ-2024

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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