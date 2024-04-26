Соперница Харлан подтвердила, что в России наплевали на спортсменов в вопросе бойкота ОИ-2024

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая подтвердила тот факт, что мнение российских спортсменов об участии в Играх-2024 в РФ никого не интересует. Одна из главных соперниц Ольги Харлан отметила, что вся ответственность за отказ фехтовальщиков от поездки в Париж лежит на чиновниках.

Об это Великая заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам 38-летней саблистки, ей нечего ответить на вопрос о своем неучастии на соревнованиях в столице Франция, а сейчас она готовится к внутрироссийским соревнованиям.

"Я действующий спортсмен, у меня есть свой собственный график, на котором я акцентирую внимание. Если бы у меня была возможность, и я сама решила не ехать на Олимпиаду, наверное, мне было бы, что ответить. А так все вопросы к руководителям. Готовлюсь к Играм БРИКС, к "Играм дружбы". Это большая честь, что ты можешь участвовать в этих соревнованиях как спортсмен. Для меня это дополнительная нагрузка", – сказала Великая.

Ранее о своем отказе ехать в Париж-2024 объявили соперницы Ольги Харлан – Ольга Никитина и София Позднякова, у которой в РФ требовали отказаться от золотых медалей ОИ-2020. А глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявлял, что никто из российских фехтовальщиков не выступит на Играх.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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