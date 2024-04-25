Официально: еще одна российская сборная не выступит на Олимпиаде-2024

Представители российского фехтования в полном составе пропустят Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ни один из спортсменов не участвовал в европейских квалификационных соревнованиях и, соответственно, не попал в заявочный список на турнир в столице Франции.

Об этом в интервью информационному агентству AFP заявил президент Европейской федерации фехтования (EFC) Джорджо Скарсо. По его словам, россияне никак не объяснил свое решение бойкотировать Игры. Также в Париж не поедут и беларуские фехтовальщики.

"К сожалению, не будет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма, объясняющего это, не поступало", – сказал Скарсо.

Ранее о своем отказе ехать в Париж-2024 объявили соперницы Ольги Харлан – Ольга Никитина и София Позднякова, у которой в РФ требовали отказаться от золотых медалей ОИ-2020. А глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявлял, что никто из российских фехтовальщиков не выступит на Играх.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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