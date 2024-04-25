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Официально: еще одна российская сборная не выступит на Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,0 т.
Официально: еще одна российская сборная не выступит на Олимпиаде-2024

Представители российского фехтования в полном составе пропустят Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ни один из спортсменов не участвовал в европейских квалификационных соревнованиях и, соответственно, не попал в заявочный список на турнир в столице Франции.

Об этом в интервью информационному агентству AFP заявил президент Европейской федерации фехтования (EFC) Джорджо Скарсо. По его словам, россияне никак не объяснил свое решение бойкотировать Игры. Также в Париж не поедут и беларуские фехтовальщики.

Официально: еще одна российская сборная не выступит на Олимпиаде-2024
Официально: еще одна российская сборная не выступит на Олимпиаде-2024

"К сожалению, не будет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма, объясняющего это, не поступало", – сказал Скарсо.

Официально: еще одна российская сборная не выступит на Олимпиаде-2024

Ранее о своем отказе ехать в Париж-2024 объявили соперницы Ольги Харлан – Ольга Никитина и София Позднякова, у которой в РФ требовали отказаться от золотых медалей ОИ-2020. А глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявлял, что никто из российских фехтовальщиков не выступит на Играх

Официально: еще одна российская сборная не выступит на Олимпиаде-2024
Официально: еще одна российская сборная не выступит на Олимпиаде-2024

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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