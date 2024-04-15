'Не ехать, не выступать': еще одна российская соперница Харлан отказалась от Олимпиады-2024

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях подтвердила, что не выступит на Играх 2024 года в Париже. Одна из главных соперниц украинки Ольги Харлан отказалась участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, назвав его неприемлемым.

Об этом Позднякова объявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 26-летняя спортсменка, отец которой возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР) и призывает к полному бойкоту ОИ-2024, отметила, что якобы могла отобраться на Игры, но не может себе позволить участие в них из-за патриотизма.

"Я свой выбор сделала: для меня в текущих условиях поездка на Олимпиаду неприемлема. У меня была техническая возможность поехать на отборочный турнир к Играм, насколько я знаю, он должен пройти в середине апреля, я была в списке. Выиграла бы его – поехала бы в Париж. Но моя личная позиция – не ехать, не выступать. Может, это как‑то громко звучит, но я патриот своей страны, и моя личная позиция – не ехать при таких условиях", – сказала Позднякова.

Ранее бывший теннисист Андрей Чесноков потребовал от Поздняковой вернуть свои олимпийские медали после того, как ее отец потребовал запретить россиянам ехать в Париж-2024. А глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что никто из российских фехтовальщиков не выступит на Играх. Также отказалась участвовать на Олимпиаде еще одна соперница Харлан Ольга Никитина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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