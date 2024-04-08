В России от соперницы Харлан потребовали отказаться от 'золота' Олимпиады

Бывший теннисист Андрей Чесноков жестко раскритиковал президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова за призывы к полному бойкоту ОИ-2024. Финалист Кубка Дэвиса потребовал от чиновника призвать его дочь Софью Позднякову, которая является соперницей украинки Ольги Харлан, отказаться от двух золотых медалей Токио-2020.

Об этом Чесноков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Экс-игрок национальной команды назвал глупыми высказывания Поздняков, назвавший российских теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже, "командой иноагентов".

"Смешно слышать такие вещи. Ну раз такое дело, то его дочь София должна отказаться от золотых олимпийских медалей в Токио. Или сам Поздняков должен призвать ее сдать награды. Нужно было еще тогда уговорить ее вообще не ехать на Олимпиаду. А зачем, если там тоже выступали без гимна, без флага. Вообще не понимаю, зачем высказываться в таком ключе. Лично я рад, если поедет хоть кто-то, а если еще и медаль удастся завоевать, вообще будет здорово. Для меня эти спортсмены – гордость страны", – сказал Чесноков.

Ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

Как сообщал OBOZ.UA, об отказе выступить на Олимпиаде-2024 заявили российские гребцы. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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