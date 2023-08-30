'Скоро все закончится': чемпион ОИ из РФ размечтался о том, чтобы украинцы встали перед россиянами на колени

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов начал оскорблять украинцев после того, как Ярослава Магучих отметилась патриотичным призывом после победы на чемпионате мира по легкой атлетике. Бывший биатлонист отметил, что россияне якобы никогда не считали себя лучше всех, обвинив в этом нашу соотечественницу.

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Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Победитель Игр-1968-1980 возмутился, что Магучих зарядила клич "Слава Украине", обозвав украинцев "националистами и нациками", которых желательно поставить на колени.

"У нас побед в СССР и России было в 150 раз больше, но мы никогда не кричали, что лучше всех. Я не хочу говорить огульно обо всем народе Украины, но многие там националисты. И я, конечно, такое осуждаю. Если бы я был у руля, то по-другому решал такие вопросы в международных федерациях. К великому сожалению, мы сегодня пока ничего решать не можем. Но я бы не стал особо заострять внимание на таких выпадах. Думаю, что скоро все закончится, и желательно, чтобы все эти нацики встали на колени", – сказал Тихонов.

Ранее журналисты российского портала Sport24 потребовали как минимум оштрафовать Магучих за клич "Слава Украине!" на ЧМ-2023. А олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что легкоатлетку якобы заставляют "говорить гадости" о российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил возмущение Ярославой Магучих, которая отметилась патриотичным кличем "Слава Украине!". А другой победитель ОИ из РФ Михаил Мамиашвили назвал поступок нашей атлетки аморальным.

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