'Безвольные. Детей тащат на передовую': чемпион ОИ из РФ устроил истерику из-за клича Магучих 'Слава Украине'

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов закатил настоящую истерику из-за клича "Слава Украине!" от Ярославы Магучих на чемпионате мира по легкой атлетике. Победитель Игр 1968-1980 просто взбесился из-за патриотизма нашей спортсменки и пустился в бредовые рассуждения о том, что украинцы не думают о своей стране.

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Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Бывший биатлонист начал откровенно оскорблять украинцев и добавил, что в нашей стране должны быть благодарны советскому диктатору и тирану Иосифу Сталину.

"Если Магучих так сказали, то как она будет себя вести? У них такая ситуация, они же безвольные, мы же видим, что они уже детей тащат на передовую. Они не думают о народе, они не думают об Украине. Им надо благодарить Иосифа Виссарионовича Сталина за то, что Западная Украина не осталась в Польше. Или они историю не знают. Я тренировался на Западной Украине, они и тогда нас ненавидели. Мы огромная великая держава, нам надо думать о России. И не надо этого стесняться – ни в спорте, ни во всем остальном", – сказал Тихонов.

Ранее журналисты российского портала Sport24 потребовали как минимум оштрафовать Магучих за клич "Слава Украине!" на ЧМ-2023. А олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что легкоатлетку якобы заставляют "говорить гадости" о российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил возмущение Ярославой Магучих, которая отметилась патриотичным кличем "Слава Украине!". А другой победитель ОИ из РФ Михаил Мамиашвили назвал поступок нашей атлетки аморальным.

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