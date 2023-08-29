'Жесткая дисквалификация': чемпион ОИ из РФ возмутился кличем Магучих 'Слава Украине!' после победы на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил возмущение Ярославой Магучих, которая отметилась патриотичным кличем "Слава Украине!" после победы на мировом первенстве по легкой атлетике. Бывший биатлонист отметил, что нашу соотечественницу должны были наказать за якобы политизацию турнира в Будапеште.

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Он обвинил международные спортивные федерации в неких двойных стандартах и том, что они никак не реагируют на действия украинских атлетов, прославляющих свою страну.

"Максимум погрозят пальчиком для видимости, что они все зафиксировали, им нужно сохранить остатки своего лица. Но, думаю, что за это абсолютно ничего не будет. Все будет спущено на тормозах. Скажут всем остальным, что так делать не надо. Но, если кто-то из неправильных стран что-то подобное сделает, конечно, будет жесткая дисквалификация с последствиями. С больной на здоровую голову все перекладывают. Все эти нарушения прав, дискредитации. При этом пафосно заявляют о демократии", – сказал россиянин.

Накануне журналисты российский портал Sport24 потребовал как минимум оштрафовать Магучих за клич "Слава Украине!" на ЧМ-2023. А олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что легкоатлетку якобы заставляют "говорить гадости" о российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская прыгунью в длину Мария Бех-Романчук завоевала "серебро" чемпионата мира по легкой атлетике и принесла нашей стране первую медаль турнира.

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