Олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала высказывания украинки Ярославы Магучих о российской агрессии следствием давления со стороны соотечественников. Детупатка Государственной думы считает, что легкоатлетку заставляют "говорить гадости" о РФ, которая вторглась в нашу страну и убивает ее мирных жителей.

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Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому агентству Russia Today. Она не поверила в искренность слов Магучих, а также заявила о якобы травле спортсменки со стороны украинцев и спортивных чиновников за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2016.

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"Никак не могу осуждать высказывание украинской спортсменки Ярославы Магучих, потому что они заложники ситуации. Они просто не могут промолчать и не высказывать подобные гадости в наш адрес. На них оказывается колоссальное давление, украинские руководители заставят ее это сделать. Тем более у нее есть косячок: на Олимпийских играх в Токио в 2020 году Магучих сфотографировалась на пьедестале с Марией Ласицкене. Ее травили все, кто только может, вся Украина ее осуждала и над ней смеялась. За то, что Ярослава просто сфотографировалась со своим кумиром. И теперь она вынуждена говорить такие вещи", – сказала Журова.

Ранее Магучих выступила против бойкота Украиной Олимпийских игр-2024 в Парижа и призвала сделать все, чтобы россияне и беларусы не выступили на соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня Ярослава Магучих, которая носит неофициальный титул самой красивой легкоатлетки Украины, выиграла "золото" Европейских игр-2023 в Кракове. Она жестко высказывалась в адрес своей российской соперницы Марии Ласицкене за молчание о войне. Позже представительница РФ со слезами на глазах объявила о завершении международной карьеры.

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