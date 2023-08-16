'Сказал, что все будет хорошо': Харлан показала фото с Залужным и привела в восторг украинцев

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 Ольга Харлан привела в восторг украинских болельщиков, вызвав десятки эмоциональных комментариев в социальной сети Instagram. Фехтовальщица опубликовала фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

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"Сказал, что все будет хорошо", – подписала снимок Харлан. Всего за час пост знаменитой спортсменки собрал почти 12 тысяч лайков и 200 комментариев.

Украинцы восторженно отреагировали на фото двух легенд страны. Они отметили, что снимок Залужного и Харлан в буквальном смысле вдохновляет на победу в борьбе против российской агрессии.

"Как хорошо, когда такие люди собираются вместе! Очень хорошая фотография! Спасибо вам обоим за то, что вы делаете!", "Отец наш Залужный и легендарная спортсменка", "Фото заряжает на Победу!", "Для такой встречи Федорович мог бы и футболку с именем Ольга надеть, а не Zuzana)))", "Крутость фото зашкаливает", "Две легенды!", "Ждем нашей победы", "Тот единственный случай, когда "знакомый в ВСУ сказал...", может оказаться правдивым))", – пишут о комментариях.

Напомним, на недавнем чемпионате мира-2023 Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, доведя соперницу до истерики. Она устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку и подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью нашему изданию Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

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