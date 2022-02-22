Сборная Грузии на украинском анонсировала матч против России на чемпионате Европы по регби. Фотофакт

Союз регби Грузии опубликовал на украинском языке анонс, посвященный матчу чемпионата Европы против команды России. Текст сообщения не был продублирован ни на грузинском, ни на английском, ни на русском языках.

Поединок запланирован на 27 февраля на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Начало в 18:00.

"Грузія проти Росії! Заспіваймо разом гімн Грузії на "Динамо Арені", – говорится в посте в Instagram.

Такой шаг Грузии вызвал настоящую истерику в Федерации регби России (ФРР). Пресс-атташе Антон Хализов заявил, что ФРР обратилась в Rugby Europe.

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"Нам ответили, что такие публикации недопустимы, что это нарушение регламента. Rugby Europe просили грузинскую сторону убрать эту афишу, но на данный момент они ничего не убрали, даже учитывая то, что за это им грозит штраф", – сказал Хализов в интервью rsport.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший форвард сборной Украины по футболу Роман Зозуля высказал свое отношение к признанию Россией террористических "Л/ДНР". В частности, он заявил, что своей агрессивностью российские власти только делают украинцев сплоченнее.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились главари террористических псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба документа поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

В "указах" сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.