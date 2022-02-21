Запад ответит санкциями на признание Россией 'Л/ДНР': реакция стран на решение Путина

Западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.

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В Евросоюзе назвали вопиющим нарушением международного права признание РФ "Л/ДНР". Глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнули, что ответ на действия российского руководства обязательно будет.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной", — отметили они.

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По словам Борреля, санкции будут приниматься Советом ЕС единогласно, а предложить их должен верховный представитель ЕС по иностранным делам. Поэтому Боррель заверил, что будет инициировать их введение.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил признание "Л/ДНР". По его словам, такое решение подрывает усилия по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Москва пытается найти предлог для очередного вторжения в Украину... Мы призываем Кремль прекратить разжигать конфликт и выбрать дипломатию", – подчеркнул генсек.

Премьер-министр Польшы Матеуш Моравецкий назвал признание Россией независимости псевдореспублик актом агрессии против Украины и призвал немедленно ввести санкции и провести саммит ЕС. Глава правительства также повысил введенный в стране режим киберугрозы с первого до третьего из четырех возможных.

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, за которым должен последовать однозначный ответ в виде немедленных санкций", – написал он в Twitter.

Премьер-министр Борис Джонсон считает решение главы Кремля нарушением международного права, а также отказом от Минских соглашений. "Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал", – добавил он. Кроме того, 22 февраля британские власти намерены объявить о пакете новых санкций против России.

Президент Сербии Вучич заявил, что ожидает санкций против российских газопроводов и рост цен на нефть после решения России о признании "Л/ДНР".

Лидер Франции Эммануэль Макрон призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН, а также ввести санкции против России.

Отреагировали на признание Россией "Л/ДНР" и в правительстве Канады. Вот что сказано в заявлении ведомства: "Мы решительно осуждаем решение России о признании [независимости] Донецка и других регионов Украины. Это нарушение Минских соглашений, положений ООН и представляет угрозу стабильности в регионе".

Также премьер-министр Джастин Трюдо ранее пообещал "решительный и твердый" ответ в случае признания независимости "Л/ДНР".

В Белом доме заявили, что США ожидали от России заявления о признании "ДНР" и "ЛНР" и готовы немедленно на него отреагировать. Там отметили, что президент Джо Байден в скором времени подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования псевдореспублик.

"Мы ждали такого шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц из или в так называемых регионах "ДНР" и "ЛНР" Украины. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, которое решило работать в этих областях Украины", – отметили там.

В Белом доме объяснили, что детали санкций позже объявят Государственный департамент и Министерство финансов. В то же время в США подчеркнули, что это не все санкции, и другие ограничения будут объявлены позже.

"Для ясности: эти меры отдельные и дополняют быстрые и строгие экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину", — сказано в заявлении.

В Пентагоне считают, что сегодня ночью Москва отдаст приказ о выдвижении войск РФ на оккупированные территории Донбасса.

МИД Германии назвал признание российских боевиков грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал руководство РФ прекратить нарушение международного права и Минского процесса.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Евросоюз немедленно ввести санкции против Москвы. "Решение России – это вопиющее нарушение международных законов и целостности территории Украины. Латвия осуждает этот акт агрессии и призывает к серьезному международному ответу. ЕС должен немедленно ввести санкции", – отметил он.

Постпредство Украины при ООН считает, что признание независимости "ДНР" и "ЛНР" равнозначно выходу России из Минских соглашений.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо также считает, что признание псевдореспублик противоречит "Минску" и дипломатическому решению войны.

"Решение российских властей признать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР" подлежит осуждению как противоречащее Минским соглашениям, оно является серьезным препятствием для поиска дипломатического решения. Италия продолжает поддерживать [территориальную] целостность и полный суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ", – отметил дипломат.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Путина повторением сценария 2008 года, когда руководство РФ признало незаконно оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии.

Осудила признание террористических образований на Донбассе и президент Молдовы Майя Санду.

На сторону России в вопросе признания "Л/ДНР" стали только другие представители непризнанных образований – в частности, Абхазии и Южной Осетии. Также поддержали независимость псевдореспублик Сирия, Венесуэла, Куба, Никарагуа и йеменские хуситы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали уголовное производство из-за призывов к изменению границ Украины на Совете безопасности России. Соответствующее решение приняла генеральный прокурор Ирина Венедиктова.