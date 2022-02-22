Вопрос о границах  'Л/ДНР' еще будет решаться, главным было остановить кровопролитие, – Захарова

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос относительно так называемых границ террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые Москва решила признать "независимыми государствами" якобы еще будет решаться. Пропагандистка сказала, что для Кремля было важно "остановить кровопролитие".

В эфире российского канала "Дождь" во вторник, 22 февраля, она заявила, что первой задачей Кремля было "предотвращение жертв на Донбассе", а развитие "государственности" террористических организаций, "дело будущего".

"Все остальное – развитие государственности, установление дипломатических отношений – конечно, дело будущего. Эти вопросы будущего, они будут решаться", – сказала рупор Кремля.

На сайте МИД РФ также опубликовали официальное заявление, в котором в очередной раз повторили пропагандистские лозунги о защите мирного населения "республик" от украинской власти, о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году, притеснении русскоязычных, о радикальных националистах, которые якобы с помощью западных стран находятся у власти страны, и о "гражданской войне на Донбассе".

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Пропагандисты заявили, что на оккупированной территории возобновились обстрелы и признание Россией "независимости" псевдореспублик "призвано послужить жителям "ДНР" и "ЛНР" гарантией их права на мирную жизнь".

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "независимость" "ДНР" и "ЛНР" признана Россией в тех границах, в которых они себя провозглашали.

В то же время, вице-спикер "парламента ЛНР" заявил, что территория "республики" – это вся Луганская область. Он призвал Вооруженные Силы Украины добровольно отвести войска, в противном случае "будут приняты меры". Главарь "ДНР" Денис Пушилин также заявил, что границы "республики" будут в пределах Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". С такой просьбой выступали главари так называемых республик, а также нелегитимная Госдума РФ.