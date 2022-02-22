'Мы не братские народы': украинский футболист в Испании отреагировал на признание РФ 'Л/ДНР'

Бывший форвард сборной Украины по футболу Роман Зозуля высказал свое отношение к признанию Россией террористических "Л/ДНР". Известный своей патриотической позицией 32-летний спортсмен в последние годы выступает за испанские клубы, но не забывает о родине.

На этот раз уроженец Киева написал большое послание на своей странице в Facebook. В частности, он заявил, что своей агрессивностью российские власти только делают украинцев сплоченнее.

"Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям никогда не навязывают комплекс неполноценности и не пытаются набросить петлю на шею... У нас всегда было неприятие их насилия и контроля... А наши соседи боятся поднять голову и высказать протест душевнобольному царю.

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Мы – мирная нация, которая не собирается ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-то сумасшедшему мы не будем", – решительно высказался футболист.

Также Роман уверен, что украинская армия сдержит агрессора, а вот в мире должны ввести экономические санкции "против проклятого режима".

Напомним, в сезоне 2021/2022 Роман выступает во втором испанском дивизионе за "Фуэнлабраду". Мы писали, что Зозуля впечатляющей бисиклетой забил дебютный гол за новый клуб. После 28 туров его нынешняя команда занимает 20-е место среди 22 коллективов Сегунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зозуля забил ювелирный гол в Испании. В 25 матчах сезона украинец записал на свой счет по два гола и паса, получив одну желтую карточку.

Ранее Роман Зозуля в Испании отметил День Достоинства.