'С нашим мнением никто не считается!' В России устроили истерику из-за планов Канады в фигурном катании

Знаменитая российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова устроила истерику из-за планов Канады упростить процедуру смены спортивного гражданства. Бывшая спортсменка обвинила североамериканцев в том, что они якобы намерены переманивать представителей страны-агрессорки.

Об этом Тарасова заявила в комментарии порталу Sport24. Она отметила, что канадцы, не учитывая мнения россиян, уже внесли свою инициативу в предварительную повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет 10-14 июня в Лас-Вегасе.

"Эта инициатива позволит нашим спортсменам выступать не только за Канаду, а за любую другую страну. Пускай они подают свое предложение в ISU! Это их право, и не имеет никого значения, будут наши фигуристы менять спортивное гражданство или нет. Да, очередные нападки, но я бы никак не стала на это реагировать. Нужно ждать, когда нас вернут соревнования, а не отвлекаться на это. С нашим мнением никто не считается! И в этом нет ничего хорошего. Своих спортсменов не хватает, будут пользоваться чужими. Так было, и так есть сейчас!" – сказала Тарасова.

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