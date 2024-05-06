'Это и стало финальной точкой'. Сестры Завальские признались, почему на пике популярности распалась группа 'Алиби'

Анна и Ангелина Завальские, солистки одной из самых известных в свое время украинских музыкальных групп, признались, почему на пике популярности закрыли свой проект "Алиби".

В интервью OBOZ.UA артистки рассказали, что коррективы в работу внесла личня жизнь обеих участников группы. Поэтому певицы начали отказываться от части концертной деятельности.

Анна и Ангелина Завальски были одними из самых популярных девичьих коллективов 2000-х в Украине. Их группа "Алиби" имела большое количество поклонников. Однако однажды девушки объявили о прекращении совместной артистической деятельности. В прессе судчили, что сестры рассорились.

"Слухи в СМИ о нашем семейном конфликте были сильным преувеличением, – утверждает Анна Завальская. – Не было у нас такого семейного радикального разговора типа: "Все! Останавливаем проект!". Все шло постепенно: личная жизнь внесла коррективы, наши планы и графики перестали синхронизироваться, это мешало совместной работе, и мы начали отказываться от ряда концертов и корпоративов".

"Ссоры были, конечно, и это вполне нормально, когда рушится что-то существующее, а новое еще не появилось, – говорит Ангелина Завальская. – Менялось время, шоу-бизнес и мы. Условно финальной точкой в совместной концертной деятельности стал концерт к 9-летию "Алиби". Мы мечтали к юбилею группы сделать концерт с симфоническим оркестром в оперном театре, пригласив спеть с нами друзей-артистов. Но, к сожалению, финансовую поддержку на такой проект мы не нашли".

Сестры признаются, что их родители непросто восприняли новость о закрытии группы: "Нашим родителям (папа девушек много лет был их продюсером – Ред.) было непросто осознавать решение приостановить нашу работу группы. Они и по сей день ностальгируют по нашему проекту, у них дома хранится весь архив прессы, сценических костюмов и наград. Но, оглядываясь назад, мы ни о чем не сожалеем".

Какое-то время певицы работали сольно, а сейчас артистки снова выступают вместе в группе, которая называется The AlibiSisters.

Полное интервью с Анной и Ангелиной Завальскими читайте здесь на OBOZ.UA.

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