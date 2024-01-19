'С болью и переживаниями': чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на взрывы в Белгороде и размечталась о 'победе'

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина пожаловалась на то, что испытывает боль из-за новостей о ситуации в Белгороде. 45-летняя уроженка этого города, в частности, отреагировала на взрывы 30 декабря, забыв при этом, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину жители 300-тысячника вели мирную жизни и не погибали.

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Об этом Хоркина цинично заявила в интервью пропагандистскому информационному телеканалу "Матч ТВ". Девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике с характерным для представителей страны-агрессорки лицемерием размечталось о "победе", после которой в Белгороде "наступит тишина".

"С болью и глубокими переживаниями читаю новости. Я очень надеюсь, что скоро у нас будет победа и в моем родном светлом Белогорье наступит тишина", – сказала Хоркина, не уточнив, что в ее родном городе находятся военные объекты, которые используются ВС РФ, в том числе для ударов по Харькову.

Отметим, что 30 декабря, на следующий день после массированной атаки РФ по Украине, в Белгороде прогремели десятки взрывов. После этого в российском городе установили железобетонное укрытие, а жителям посоветовали заклеивать окна скотчем.

2 января в там вновь прозвучала серия мощных взрывов. Губернатор Гладков заявил об одном погибшем. Вечером 4 января в Белгороде также звучали взрывы, местные власти сообщили о двух пострадавших и трех десятках поврежденных машин.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский, который жаловался на "насилие против российских солдат", отказался от Олимпиады-2024.

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