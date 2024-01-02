Война, которую развязал Путин, снова коснулась россиян: в Белгороде жалуются на мощные взрывы. Фото

Во вторник, 2 января, власти российского Белгорода пожаловались на воздушную атаку. Заявили, что их ПВО якобы сбило 8 целей на подлете в город.

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Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки. Отмечается, что мужчина ехал в автомобиле, когда неподалеку разорвался снаряд.

Также, по словам местного чиновника, пять человек получили ранения: четверо в районе авторынка и одна женщина в салоне автобуса, на крышу которого упал обломок.

"Есть повреждения в частном секторе, 4 автомобилях и одном автобусе. Информация уточняется", – отметил губернатор.

Напомним, в ГУР МО сообщили, что в российском Белгороде во время атаки украинских БПЛА 30 декабря был ликвидирован офицер Следственного комитета РФ. Речь идет о старшем лейтенанте Михаиле Конопицыне, который участвовал в войне против Украины, в частности, наводил противотанковые ракеты на ВСУ.

А 30 декабря в Белгороде прогремели десятки взрывов: тогда в пограничном российском городе погибли более 20 человек. Минобороны РФ обвинило Украину в обстреле облцентра ракетами "Ольха" и реактивными снарядами из чешских РСЗО "Vampire", большинство из них якобы сбило российское ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что во время атаки на Белгород 30 декабря было поражено много запланированных украинскими военными объектов. В частности, под атакой был завод "Кремной Эл" в Брянске, являющийся вторым по величине производителем микроэлектроники в России. Предприятие производит компоненты для российской военной техники.

– Представитель США на заседании Совета безопасности ООН по поводу обстрела Белгорода заявил, что ответственность за такие последствия войны несет президент России Владимир Путин. Именно российский диктатор сделал выбор, чтобы начать вторжение в Украину.