В центре русского Белгорода установили железобетонное укрытие в ожидании новых ударов. Фото

В центре российского Белгорода местные власти установили железобетонное модульное сооружение для защиты от обстрелов.

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Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что постройка пока одна, расположена в самом центре города.

Ранее на этой неделе власти российского города начали строить габионы – оборудовать остановки мешками с песком и бетонными блоками.

Украинские военные считают Белгород вполне оправданной целью, потому что именно отсюда РФ наносит свои удары по Харьковской области. Так что взрывы в российском городе раздаются довольно часто.

Так, во время последнего обстрела Белгорода местные власти сообщили, что "три человека пострадали во время вражеской атаки". У них осколочные ранения, их госпитализировали. Также в двух многоквартирных домах были выбиты окна, обломками повреждено несколько автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующий день после того, как российские войска нанесли массированный ракетный удар по мирным городам Украины, громкие взрывы прогремели в центре российского Белгорода. Этот обстрел стал одним из самых мощных за два года войны. Как сейчас живет русское приграничье и изменились ли настроения россиян, читайте здесь.

Также губернатор Гладков обратился к жителям Белгородской области с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" облцентра.