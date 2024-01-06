'Мы эту СВО не начинали': жителям Белгорода посоветовали заклеить окна скотчем на случай взрывов, те устроили истерику

Жителей российского Белгорода возмутила рекомендация спасателей оклеивать окна скотчем, чтобы защититься от взрывной волны. Они заявили, что теперь вынуждены страдать от последствий "спецоперации", хотя не начинали ее.

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В частности, после недавних взрывов в Белгороде местные спастели заявили, что оклейка окон скотчем – это "хороший способ защитить их от взрывной волны", тогда, мол, стекла не разлетятся на мелкие осколки. Причем россиянам посоветовали клеить "крест-накрест, пройдясь по всему периметру окна".

Такой совет возмутил белгородцев. В местных пабликах они выражают недовольство тем, что вынуждены страдать от обстрелов, хотя не они начинали "СВО".

"Я не могу понять, почему я должна заклеивать свои окна, притом что эту долбанную спецоперацию я не начинала!" – написала одна из жительниц Белгорода.

Также россияне возмущены тем, что ПВО оккупантов сбивает снаряды над жилыми кварталами и в результате от обломков страдает гражданское население.

"Куда стреляли? По установкам, которые лупят по Харькову. А российская ПВО все ракеты, летящие из Украины, сбила над жилыми кварталами, и горящие осколки падали на дома и людей. Это было в официальной сводке, что ПВО отработала над городом и все сбила", – написал другой пользователь.

Также в комментариях напомнили о Мариуполе, который процветал до прихода российских "освободителей".

Как сообщал OBOZ.UA, 30 декабря, на следующий день после массированной атаки РФ по Украине, в Белгороде прогремели десятки взрывов. По данным мониторинговых каналов, ВСУ атаковали военные объекты врага, но ПВО оккупантов привела к разрушениям и гибели более двух десятков человек. Еще более сотни получили ранения.

2 января в Белгороде вновь прозвучала серия мощных взрывов. Губернатор Гладков заявил об одном погибшем.

Вечером 4 января в Белгороде также звучали взрывы, местные власти сообщили о двух пострадавших и трех десятках поврежденных машин.

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