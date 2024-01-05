В российском Белгороде раздался мощный взрыв: в городе была объявлена ракетная опасность. Фото и видео

Вечером 4 января в российском Белгороде раз раздались взрывы. Местные власти сообщили о двух пострадавших гражданах и 30 поврежденных автомобилях.

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На земле в результате прилета образовалась глубокая воронка. В городе объявили ракетную опасность и рекомендовали гражданам оставаться дома. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах.

Также местный чиновник отчитался о сбитии 10 воздушных целей на подлете к городу. Речь идет якобы об украинских ракетах РСЗО "Ольха".

Российские Telegram-каналы публикуют последствия работы ПВО государства-террориста на земле, которых могло не быть, если бы их диктатор не развязал войну в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее военный эксперт Александр Коваленко выразил сомнение в возможности применения ВСУ ракет РСЗО "Ольха" против Белгорода. "К сожалению, их у нас не так много, чтобы можно было отстреливать их налево и направо, по грязным белгородским перекресткам и переулкам, а потому применение столь ценного боеприпаса – нонсенс!" – отметил он.

– Утром 31 декабря в Белгороде сообщили, что количество жертв в результате обстрела достигло 24 человек, среди них – четыре ребенка. Ранения разной степени тяжести получили 108 россиян, более 20 из них – в тяжелом состоянии.