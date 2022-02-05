Российскую сборную дисквалифицировали на Олимпиаде-2022 после полуфинала смешанной эстафеты в шорт-треке

Сборная ОКР по шорт-треку (Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серегина) была дисквалифицирована в полуфинале Олимпиады-2022 в Китае. Российские спортсменки не смогли правильно передать эстафету, помешав соперницам. Также они спровоцировали падение оппонентки.

Судьи после просмотра видеоповторов приняли решение наказать россиянок. Также была дисквалифицирована сборная США за блокирование соперниц.

С учетом того, что две команды выбыли из борьбы, а Китай показал лучшее время, именно команду хозяев Олимпиады отправили сразу в главный финал, где она стала чемпионкой. Второе место у Италии. Бронзовая награда у Венгрии.

Видео дня

В интервью "МатчТВ" Елистратов заявил, что согласен с наказанием, так как помехи действительно были.

"Было два момента, нам показали видео. Спорить было бессмысленно. Не могу сказать за нашу сторону, я снимал коньки. Кто подавал запрос – понятия не имею", – отметил Елистратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Играх-2022 уже возникло несколько скандалов с российскими СМИ. Сперва Дмитрий Губерниев сообщил о якобы провокации со стороны украинцев, а затем стало известно, что пресса РФ совершила подлость, по отношению к украинским фигуристам.

Стоит отметить, что в полуфинале чемпионата Европы по футзалу-2022 между Украиной и Россией телеканал "Матч ТВ" выключил оригинальную звуковую дорожку. Такое решение было принято вещателем, чтобы заглушить кричалки украинских фанатов в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Также видео с торжественной церемонии открытия Олимпиады-2022, на котором президент России Владимир Путин якобы спит, стало предметом бурного обсуждения в соцсетях. Пользователи высмеяли главу РФ в фотожабах.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.