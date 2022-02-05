"Антиукраинское" поведение Путина на открытии ОИ-2022 высмеяли в соцсетях

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Владимир Путин

Видео с торжественной церемонии открытия Олимпиады-2022, на котором президент России Владимир Путин якобы спит, стало предметом бурного обсуждения в соцсетях. Пользователи в интернете стебутся с поведения главы РФ, который закрыл глаза во время выхода на стадион сборной Украины.

Кадры с Путиным появились в трансляции американской телекомпании NBC News.

"Я просто закрою глаза и притворюсь, что Украины не существует", – пошутила журналистка Ольга Токарюк.

"Я просто закрою глаза и притворюсь, что Украины не существует"

"Путин одиноко дремлет, когда делегация Украины проходит по стадиону на открытии ОИ. Это первый из многих неудобных кадров с этих Игр в Пекине", – написал журналист Марк Дэвис.

Видео дня

Некоторые юзеры сделали фотожабы на Путина, "положив" его на трибуны.

"Путин одиноко дремлет"
Над Путиным шутят
Путин на открытии ОИ
Путин спит
Путина положили на трибунах

Стоит добавить, что на Играх-2022 уже возникло несколько скандалов с российскими СМИ. Сперва Дмитрий Губерниев сообщил о якобы провокации со стороны украинцев, а затем стало известно, что пресса РФ совершила подлость, по отношению к украинским фигуристам.

Дмитрий Губерниев.

Стоит отметить, что в полуфинале чемпионата Европы по футзалу-2022 между Украиной и Россией телеканал "Матч ТВ" выключил оригинальную звуковую дорожку. Такое решение было принято вещателем, чтобы заглушить кричалки украинских фанатов в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Болельщики сборной Украины в Амстердаме

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.

Призыв к вакцинации.
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