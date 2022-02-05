"Антиукраинское" поведение Путина на открытии ОИ-2022 высмеяли в соцсетях

Видео с торжественной церемонии открытия Олимпиады-2022, на котором президент России Владимир Путин якобы спит, стало предметом бурного обсуждения в соцсетях. Пользователи в интернете стебутся с поведения главы РФ, который закрыл глаза во время выхода на стадион сборной Украины.

Кадры с Путиным появились в трансляции американской телекомпании NBC News.

"Я просто закрою глаза и притворюсь, что Украины не существует", – пошутила журналистка Ольга Токарюк.

"Путин одиноко дремлет, когда делегация Украины проходит по стадиону на открытии ОИ. Это первый из многих неудобных кадров с этих Игр в Пекине", – написал журналист Марк Дэвис.

Видео дня

Некоторые юзеры сделали фотожабы на Путина, "положив" его на трибуны.

Стоит добавить, что на Играх-2022 уже возникло несколько скандалов с российскими СМИ. Сперва Дмитрий Губерниев сообщил о якобы провокации со стороны украинцев, а затем стало известно, что пресса РФ совершила подлость, по отношению к украинским фигуристам.

Стоит отметить, что в полуфинале чемпионата Европы по футзалу-2022 между Украиной и Россией телеканал "Матч ТВ" выключил оригинальную звуковую дорожку. Такое решение было принято вещателем, чтобы заглушить кричалки украинских фанатов в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.