Путин уснул во время выхода украинской сборной на церемонии Олимпиады-2022. Видео

Президент России Владимир Путин уснул при выходе сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля. На кадрах видно, как лидер страны-агрессора, сидя на трибунах закрыл глаза, но опомнился, когда комментатор начал говорить в микрофон.

Соответствующие кадры были зафиксированы во время прямой трансляции события на канале NBC (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости). Российский лидер смотрел открытие Олимпиады со своей ложи.

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