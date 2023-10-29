Российский тренер вернулся из Турции, чтобы убивать украинцев, и был ликвидирован ВСУ

Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов был ликвидирован на фронте в Украине, сообщается в своем Telegram-канале Союз конькобежцев России (СКР). Уроженец Республики Марий Эл закончил свой бессмысленный жизненный путь в возрасте 28 лет.

После завершения спортивной карьеры Денисов работал тренером по конькобежному спорту. Последний пост Ивана Денисова в социальных сетях датирован августом 2022 года.

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Коллега Денисова Алексей Гусев в интервью местным пропагандистам рассказал о том, каким "хорошим человеком" был Иван.

"Мы несколько лет вместе вели секцию шорт-трека в Йошкар-Оле. Дети к нему очень хорошо относились, Иван умел найти подход к ребятам. Потом он уехал тренировать в Калининградскую область, затем некоторое время работал в Турции, после чего вернулся на родину, откуда и ушел на войну", – сказал Гусев.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля на войне в Украине был ликвидирован 31-летний судья Даниил Шеметов из Ульяновска.

13 июня стало известно, что пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов, который также дважды выигрывал чемпионат Европы, закончил свою жизнь в канаве под Бахмутом.

1 февраля на Донбассе силами украинской армии был ликвидирован генеральный секретарь Федерации карате-кекусинкай России (ФКР) Сергей Увицкий.

Ранее ВСУ утилизировали защитника футбольного клуба "Рубин" из Брянской области. 36-летний спортсмен был призван по мобилизации, но пробыл на фронте совсем недолго.

15 октября стало известно о гибели оккупанта из Забайкалья Бимбы Цыденжапова. Россиянин в 2017 году окончил могойтуйскую школу, был призером региональных, окружных соревнований по легкой атлетике и футболу, неоднократно получал звание "Лучший бомбардир".

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