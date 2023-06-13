Пятикратный чемпион мира (2007, 2009, 2010, 2011, 2012) по пауэрлифтингу Максим Бархатов был ликвидирован на войне в Украине. 41-летний уроженец Красноярского края, который дважды выигрывал чемпионат Европы, закончил свою жизнь в канаве под Бахмутом.

Видео дня

Бархатов воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер". Максима, который после спортивной карьеры работал директором Муниципального автономного учреждения Красноярска "Татышев-парк", в мае 2022 был осужден на шесть лет строго режима.

Бархатов с 2019 по 2020 года без торгов заключил с фирмами своих знакомых около 40 контрактов, получив в ответ крупную взятку автомобилями премиум-класса.

В 2023 года его из колонии как наемника завербовали рекруты из "Вагнера". У ликвидированного оккупанта остались жена, сестра и мать. Они о судьбе своего родственника узнали лишь тогда, когда получили тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля на Донбассе силами украинской армии был ликвидирован генеральный секретарь Федерации карате-кекусинкай России (ФКР) Сергей Увицкий.

Ранее ВСУ утилизировали защитника футбольного клуба "Рубин" из Брянской области. 36-летний спортсмен был призван по мобилизации, но провел на фронте совсем немного времени.

15 октября стало известно о гибели оккупанта из Забайкалья Бимбы Цыденжапова. Россиянин в 2017 году окончил могойтуйскую школу, был призером региональных, окружных соревнований по легкой атлетике и футболу, неоднократно получал звание "Лучший бомбардир".

До этого в Украине был ликвидирован 26-летний российский военный Алексей Бакулев, который в 2017 году в составе сборной России стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии.

21 мая в нашей стране был ликвидирован чемпион по танковому биатлону Сергей Бронников. 30-летний уроженец города Борзя Забайкальского края служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде. ​

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!

