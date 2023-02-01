Лоу-кик против HIMARS не прошел: ВСУ ликвидировали на Донбассе главу Федерации каратэ России

Генеральный секретарь Федерации каратэ киокушин России (ФКР) Сергей Увицкий был ликвидирован Вооруженными силами Украины. Оккупанту, который воевал против нашей страны на Донбассе, был 41 год.

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Об этом сообщает официальный сайт ФКР. Утверждается, что Увицкий погиб "при выполнении боевой задачи". Он был чемпионом Европы 2010 года, серебряным призером чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы.

На территории Украины оккупант состоял в так называемом добровольческом отряде Российский союз боевых искусств (РСБИ) "Союз", который был создан в декабре минувшего года. В него вошли многие российские представители боевых искусств, что еще раз доказывает о невозможности участия атлетов из страны-террориста на Олимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Играм в Париже. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Наша страна готова к бойкоту соревнований в таком случае. За время войны погибли больше 200 украинских спортсменов, пострадали более 320 атлетических объекта. ВСУ также показали видео спорткомплекса в Бахмуте, который был разбомблен оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

МОК позже сделал новое заявление о допуске России к Олимпиаде-2024, сделав акцент на запрете символики террористического государства.

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